Україна працює над подальшими контактами зі США на різних рівнях - МЗС

Низка контактів з американською стороною на різних рівнях перебуває в роботі, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Станом на зараз ми працюємо над подальшими контактами України та США на різних рівнях. Розраховуємо, що ці контакти відбудуться, тому що зараз важливо триматися цього діалогу, мати обмін позиціями, обмін думками - дипломатично, не через ЗМІ", - сказав він на брифінгу в Києві в п’ятницю.

Речник наголосив, що зараз відбувається "важка, детальна, складна, напружена дипломатична робота", більшість якої йде поза об'єктивами камер.

"Закликаю всіх громадян України вірити в українську дипломатію", - наголосив Тихий.