Росіяни 24 рази обстріляли Донеччину, загинули три людини

Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти за минулу добу 24 рази обстріляли населені пункти Донецької області, загинули три людини, ще чотири зазнали поранень, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 24 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Мирнограді та Яровій. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення… У Никифорівці Соледарської ТГ 1 людина загинула і 1 поранена", - написав Філашкін в телеграм-каналі у п'ятницю.

Так, у Мирнограді одна людина загинула і одна поранена. У Світлому Добропільської громади пошкоджено будинок і господарчі споруди. У Новоекономічному Гродівської громади зруйновано три будинки і сім пошкоджено; у Малинівці зруйновано сім будинків.

У Краматорському районі в Яровій Лиманської громади одна людина загинула і одна поранена, пошкоджено приватний будинок; у Старому Каравані пошкоджено п'ять будинків. У Краматорську пошкоджено 30 багатоповерхівок, два приватні будинки, 10 адмінбудівель, 23 торгівельні об'єкти, три автомобілі і автобус. У Приюті Дружківської громади пошкоджено господарчу споруду. У Зорі Іллінівської ТГ пошкоджено 6 об'єктів. У Костянтинівці пошкоджено два будинки і дві лінії електропередачи.

У Бахмутському районі у Сіверську пошкоджено два приватні будинки. У Никифорівці Соледарської ТГ одна людина загинула і одна поранена.

За інформацією голови ОВА з лінії фронту евакуйовано 115 людей, у тому числі 20 дітей.