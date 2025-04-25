Інтерфакс-Україна
Події
09:05 25.04.2025

Пошукові роботи на місці знищеного росіянами будинку в Києві завершені

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Пошукові роботи на місці знищеного росіянами будинку в Києві завершені
Фото: ДСНС Києва

У Києві станом на 8:00 п'ятниці рятувальники завершили пошукові роботи на місці російського ракетного удару, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У Києві завершені пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку", - сказано в повідомленні.

Загалом загинули 12 людей, 87 постраждалих.

Разом з тим, зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи тривають. Проводиться розбирання пошкоджених будівельних конструкцій. Працюють 73 рятувальники та 25 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомлялося, в ніч на 25 квітня Росія здійснила масштабну масовану атаку дронами та ракетами, зокрема, балістичними. Внаслідок цього в Святошинському районі зруйновано будинок та загинуло 12 людей. Також раніше повідомлялось про 90 постраждалих.

Теги: #київ #святошинский #пошуково_рятувальні_роботи #завершення #дснс

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