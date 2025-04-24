Кількість загиблих від російського удару по Києву зросла до 12

Фото: ДСНС Києва

Кількість загиблих внаслідок російської ракетно-дронової атаки по Києву в ніч на четвер сягнула 12 людей, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"Рятувальники деблокували ще 2 тіла з-під завалів у Святошинському районі. Наразі вже маємо 12 загиблих. На місці продовжуються роботи з ліквідації наслідків", - написав Ткаченко в Телеграм.

У свою чергу "Суспільне" повідомляє, що десятим загиблим у Києві став 17-річний хлопець.

"Доки рятувальники шукали його під завалами, поруч чекали його друзі. Батьків хлопця продовжують шукати", - повідомило видання.

Раніше повідомлялося про десятьох загиблих та 90 постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву. Серед постраждалих 12 дітей віком від 1,5 до 18 років. Щонайменше 44 людини госпіталізовані.