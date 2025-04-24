Інтерфакс-Україна
Події
17:43 24.04.2025

Кількість загиблих від російського удару по Києву зросла до 12

1 хв читати
Кількість загиблих від російського удару по Києву зросла до 12
Фото: ДСНС Києва

Кількість загиблих внаслідок російської ракетно-дронової атаки по Києву в ніч на четвер сягнула 12 людей, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"Рятувальники деблокували ще 2 тіла з-під завалів у Святошинському районі. Наразі вже маємо 12 загиблих. На місці продовжуються роботи з ліквідації наслідків", - написав Ткаченко в Телеграм.

У свою чергу "Суспільне" повідомляє, що десятим загиблим у Києві став 17-річний хлопець.

"Доки рятувальники шукали його під завалами, поруч чекали його друзі. Батьків хлопця продовжують шукати", - повідомило видання.

Раніше повідомлялося про десятьох загиблих та 90 постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву. Серед постраждалих 12 дітей віком від 1,5 до 18 років. Щонайменше 44 людини госпіталізовані.

Теги: #святошинский #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:11 24.04.2025
Кількість загиблих внаслідок нічних ударів РФ по Києву зросла до 10, постраждалих - 90

Кількість загиблих внаслідок нічних ударів РФ по Києву зросла до 10, постраждалих - 90

16:46 24.04.2025
Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Києву зросла до 9 людей

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Києву зросла до 9 людей

16:36 24.04.2025
У Києві 8 загиблих та 90 постраждалих внаслідок нічних ударів РФ

У Києві 8 загиблих та 90 постраждалих внаслідок нічних ударів РФ

11:04 24.04.2025
Глава МВС: У Святошинському районі Києва від ворожої ракети загинули 8 людей, тіла загиблих є під завалами будинку

Глава МВС: У Святошинському районі Києва від ворожої ракети загинули 8 людей, тіла загиблих є під завалами будинку

09:57 24.04.2025
У Святошинському районі розгорнули пункт підтримки постраждалим внаслідок нічної атаки РФ

У Святошинському районі розгорнули пункт підтримки постраждалим внаслідок нічної атаки РФ

06:17 24.04.2025
Кількість загиблих внаслідок ракетно-дронової атаки ворога на Київ зросла до дев'яти - ДСНС

Кількість загиблих внаслідок ракетно-дронової атаки ворога на Київ зросла до дев'яти - ДСНС

06:04 24.04.2025
Двоє загиблих і 54 постраждалих внаслідок ракетно-дронової атаки ворога на Київ - Кличко

Двоє загиблих і 54 постраждалих внаслідок ракетно-дронової атаки ворога на Київ - Кличко

08:47 23.04.2025
Кількість загиблих у Марганці зросла до 9, ще 30 людей постраждали

Кількість загиблих у Марганці зросла до 9, ще 30 людей постраждали

20:38 21.04.2025
У ДТП на Львівщині загинули троє людей

У ДТП на Львівщині загинули троє людей

20:28 21.04.2025
Двоє мирних жителів загинули внаслідок ворожого авіаудару по Петропавлівці на Харківщині

Двоє мирних жителів загинули внаслідок ворожого авіаудару по Петропавлівці на Харківщині

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих внаслідок нічних ударів РФ по Києву зросла до 10, постраждалих - 90

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Києву зросла до 9 людей

РФ завдала удари по Києву "в дуже невдалий час", заявив Трамп

Україна прибрала з угоди зі США все, що було поза Конституцією, - Зеленський

У Трампа на столі - формат стратегії щодо територій України, узгоджений сторонами під час перемовин у Лондоні, – Зеленський

ОСТАННЄ

На території РФ знищено ворожий літак СУ-30СМ - ГУР

Ракету, що спричинила загибель людей під час російського удару по Києву, вироблено в КНДР – ЗМІ

Росія вдарила по Краматорську, пошкодивши будівлю залізничного вокзалу

Глава МЗС Великої Британії про удари РФ по Києву: Це не дії людини миру

Президент Литви про удари РФ по Києву: Такі злочини не зупиниш солодкими словами – тільки силою

Посольство Великої Британії та "Укрпошта" презентували спеціальну марку "Британія та Україна: 100 років партнерства"

Макрон: Не можна очікувати, що Зеленський погодиться на припинення вогню, доки Київ бомблять

Громада Києва передала бійцям Сил оборони 2500 БпЛА та системи РЕБ

Російський удар по Києву завдано цілеспрямовано по цивільній інфраструктурі – Клименко

Укргазбанк частково відновив роботу своїх сервісів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА