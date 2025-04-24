Кількість загиблих внаслідок нічних ударів РФ по Києву зросла до 10, постраждалих - 90

Кількість загиблих внаслідок російської ракетно-дронової атаки по Києву в ніч на четвер сягнула 10 людей, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Київ: рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще 1 людини. Станом на 16.45 кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці зросла до 10 осіб, 90 постраждалих. Аварійно-рятувальні роботи тривають", - повідомляється в телеграм-каналі відомства.

Перед тим в ДСНС повідомили, що рятувальники дістали з-під завалів будинку у Святошинському районі тіло загиблої дівчини 27 років. Вона стала дев'ятою загиблою.

"З-під завалів будинку у Святошинському районі дістали тіло 27-річної жінки та 17-річного хлопця", - уточнює Київська міська прокуратура в телеграм-каналі. На місці продовжують працювати рятувальники та кінологічні підрозділи ДСНС.

Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих та 77 постраждалих внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та балістичних ракет в четвер, 24 квітня. Серед постраждалих повідомлялося, що є діти, а 44 людини госпіталізовано.

Пізніше очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив загибель восьми жителів української столиці внаслідок російської ракетно-дронової атаки в ніч на четвер, і повідомив, що інформація щодо дев'ятого загиблого перевіряється.

Також, пославшись на МВС, він повідомив про 90 постраждалих з різним ступенем травм: від гострої реакції на стрес до множинних травм і поранень: переломи, різані рани, осколкові поранення тощо. Серед постраждалих 12 дітей у віці від 1,5 до 18 років.