Інтерфакс-Україна
Події
16:36 24.04.2025

У Києві 8 загиблих та 90 постраждалих внаслідок нічних ударів РФ

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У Києві 8 загиблих та 90 постраждалих внаслідок нічних ударів РФ
Фото: ДСНС Києва

Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко станом на 15:30 підтвердив загибель восьми жителів української столиці внаслідок російської ракетно-дронової атаки в ніч на четвер, і повідомив, що інформація щодо дев'ятого загиблого перевіряється.

"Станом на зараз маємо підтвердженими дані щодо загибелі 8-ми осіб. Відомості щодо ймовірної загибелі ще однієї людини - вивчаються. Також, за інформацією МВС, маємо 90 постраждалих з різним ступенем травм: від гострої реакції на стрес до множинних травм і поранень: переломи, різані рани, осколкові поранення тощо. У тому числі постраждали щонайменше 12 дітей до 18 років. Наймолодшій постраждалій - лише півтора роки. Усім надається медична допомога", - написав Ткаченко в Телеграм.

Він повідомив, що звернення щодо постраждалих продовжують надходити, а роботи з розбору завалів, зокрема в Святошинському районі Києва, ще тривають. Займання на всіх локаціях ліквідовані або локалізовані.

"Також надходять (та ймовірно ще надійдуть) повідомлення про виявлення уламків збитих повітряних цілей на різних локаціях. Тому закликаю киян, у разі виявлення, невідкладно повідомляти на 101. Не підходити і не торкатися уламків", - повідомив голова КМВА.

"Росіяни - вбивці. І тут нічого додати. 25 квітня у Києві оголошено день жалоби", - додав Ткаченко.

Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих та 77 постраждалих внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та балістичних ракет в четвер, 24 квітня. Серед постраждалих повідомлялося, що є діти, а 44 людини госпіталізовані.

Теги: #київ #жертви #ракетна_атака

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