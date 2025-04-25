Інтерфакс-Україна
Події
07:53 25.04.2025

Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 151 од. автотехніки - Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 151 од. автотехніки - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1170 окупантів, 9 танків, 3 бронемашини, 72 артсистеми, 119 БПЛА, а також 151 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 946500 (+1170) осіб, танків ‒ 10703 (+9) од, бойових броньованих машин ‒ 22315 (+3) од, артилерійських систем – 26895 (+72) од, РСЗВ – 1372 (+3) од, засоби ППО ‒ 1144 (+3) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 335 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33779 (+119), крилаті ракети ‒ 3196 (+48), кораблі/катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 45906 (+151) од, спеціальна техніка ‒ 3860 (+0)", - повідомляється в ранковому зведенні.

Дані уточнюються.

 

 

Теги: #генштаб #втрати_ворога

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