25 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1157 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1157 RUSSIAN AGRESSION

25 квітня відзначають Всесвітній день боротьби з малярією, Міжнародний день делегата держав - членів ООН, Міжнародний день фінансової незалежності, Всесвітній день жіночого здоров’я, Всесвітній день пінгвінів, Міжнародний День ДНК, День перукаря.

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола і євангелиста Марка; Світла п’ятниця.

Всесвітній день боротьби з малярією

Відзначається щорічно, заснований на 60-й сесії ВООЗ (2007).

Дата святкування обрана на честь Дня боротьби з малярією в Африці, який святкується цього ж дня.

Міжнародний день делегата (держав - членів ООН)

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 73 / 286.

Дату обрали на честь дня проведення вирішальної та найчисельнішої конференції з наміром створення ООН за участю 51 країн світу, яка відбулась цього дня у 1945 році.

Міжнародний день фінансової незалежності

25 квітня світ відзначає Міжнародний день фінансової незалежності - ця подія присвячена інформуванню людей про важливість фінансової незалежності та кроки, необхідні для її досягнення. Цей день надихає усіх, хто прагне забезпечити своє фінансове майбутнє, пропагуючи освіту, планування та дії на шляху до фінансової свободи.

Міжнародний День ДНК

Щорічно 25 квітня планета відзначає наукове свято – Міжнародний день ДНК. Дата святкування обрана на честь дати опублікування в британському журналі Nature інформації щодо відкриття макромолекули ДНК, яке відбулось саме цього дня у 1953 році.

Всесвітній день жіночого здоров’я

Всесвітній день жіночого здоров’я – це щорічна подія, яка проходить у останню п'ятницю квітня і спрямована на сприяння здоров’ю та добробуту жінок у всьому світі.

Всесвітній день пінгвінів

Щорічно 25 квітня відзначається екологічна подія – Всесвітній день пінгвінів. Дата святкування обрана на честь дня початку міграції тварин на північ задля продовження роду.

День перукаря

25 квітня кожного року відзначається творче професійне свято – День перукаря.

Перукар допомагає нам виглядати доглянутими, адже ми звертаємось до цього майстра, коли потребуємо стрижки, зміни кольору волосся, яскравої зачіски тощо.

Перукарське мистецтво виникло ще у Стародавньому Єгипті у 5 столітті до н.е., єгиптяни ретельно слідкували за зовнішнім виглядом. У християнському ж світі роль перукарів спочатку виконували лікарі й священики, також перукарям надавали роль стоматолога та навіть хірурга. У 17 сторіччі, коли у моду ввійшли громіздкі зачіски з перуками, професія перукаря стала актуальна, як ніколи. Цікаво, що професіоналам перукарської справи приходилось робити зачіски, стоячи на ходулях.

Цього дня народилися:

140 років від дня народження Івана Івановича Пузанова (1885-1971), українського вченого-зоолога, зоогеографа, гідробіолога, кримознавця, перекладача, поета;

140 років від дня народження Володимира Прокоповича Тимошенка (1885-1965), українського економіста (США);

125 років від дня народження Вольфганга Ернста Паулі (1900-1958), австрійського та швейцарського фізика-теоретика, одного з творців квантової фізики, лауреата Нобелівської премії у галузі фізики (1945);

125 років від дня народження Вероніки Олександрівни Черняхівської (1900-1938), української поетеси, перекладачки, онуки письменника М. Старицького, дочки гістолога О. Черняхівського та письменниці Л. Старицької-Черняхівської;

120 років від дня народження Дарії Ярославської (справж. - Столярчук) (1905-1982), української письменниці, журналістки (США).

Ще цього дня:

1901 - У штаті Нью-Йорк вперше у світі введені автомобільні номери;

1926 - У Мілані відбулася прем'єра останньої опери Дж. Пучіні "Турандот";

1935 - Шерман Гіффорд та Томас Міллер, президент і віцепрезидент "American Telephone Company", сидячи в Нью-Йорку на відстані 15 метрів один від одного, здійснили першу навколоземну телефонну розмову — сигнал пройшов відстань у 23 тисячі миль через Сан-Франциско, острів Яву, Амстердам і Лондон;

1942 - Спадкоємиця британського престолу Єлизавета провела день на призовній ділянці, реєструючи добровольців на фронт;

1945 - Почалась Сан-Франциська міжнародна конференція 50 країн по напрацюванню статуту ООН;

1953 - Публікація в журналі "Nature" статті британських вчених Френсіса Кріка та Джеймса Ватсона про створення моделі просторової структури ДНК;

1954 - Американський науково-дослідний центр компанії «Bell telephone» оголосив про створення сонячних батарей;

1956 - Відбувся перший політ прототипу гвинтокрилого літального апарата — машини Bensen I-8i "Girobot";

1974 - У Португалії перемогла Революція гвоздик: кінець Нової Держави та початок переходу до демократії;

1976 -Відбулися перші єдині вибори у В'єтнамі;

1981 - Понад 100 працівників отримали значні дози радіаційного опромінення під час аварії ядерного реактору на атомній електростанції Цуруґа в Японії;

1983 - Американський космічний зонд "Pioneer-10" перетнув орбіту Плутона;

1990 - Екіпаж космічного човника "Discovery", що стартував напередодні з мису Канаверал (Флорида), вивів на орбіту космічний телескоп Габбл, давно очікувану космічну обсерваторію;

1994 - Указом Президента України було створено Національну раду з питань телебачення і радіомовлення;

1997 - Через помилку програмістів у Флориді, світова мережа Інтернет зазнала найбільшого збою в історії;

1997 - Росія відмовилась підписати конвенцію про заборону хімічної зброї, посилаючись на відсутність коштів для знешкодження 40 тисяч тонн зброї;

2005 - Уряди Болгарії і Румунії підписали угоду про згоду на вступ до ЄС;

2008 - У Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН відбулася міжнародна конференція з нагоди 22-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Центральною подією наукової конференції була демонстрація фільму "Радіофобія" іспанського режисера Хуліо Сото.

Церковне свято:

День пам’яті апостола і євангелиста Марка, автора одного з чотирьох канонічних Євангелій, що містить важливі свідчення про життя та вчення Ісуса Христа.

Марк був близьким до апостола Петра і, ймовірно, був його перекладачем, адже Петро, ймовірно, не володів грецькою мовою на достатньому рівні. Згідно з деякими свідченнями церковних отців, Євангеліє від Марка є результатом записів проповідей Петра, що підтверджує авторство Марка як відображення свідчень самого апостола. Крім того, Марк був супутником апостола Павла під час його місіонерських подорожей. Спочатку він був частиною місіонерської групи, але згодом покинув її, повернувшись до Єрусалима, що стало причиною розбіжностей між Павлом і Варнавою.

Євангеліє від Марка, написане, ймовірно, в середині 60-х років першого століття в Римі, є найкоротшим і, можливо, першим серед канонічних Євангелій. Воно було адресоване переважно римській аудиторії, що пояснюється наявністю в тексті пояснень єврейських традицій та обрядів. Водночас Євангеліє акцентує увагу на діяльності Ісуса, наголошує на Його чудесах, владарюванні та великій силі. Також містить глибокі моменти, які висвітлюють людську природу Ісуса.

Після повернення до Єрусалима Марк знову співпрацював з Варнавою. За церковними переказами, він пізніше вирушив до Олександрії, де заснував місцеву церкву і став її першим єпископом. Існує також версія, що Марк став мучеником і загинув в Олександрії під час переслідування християн. Його мощі були пізніше перенесені до Венеції, де зберігаються в соборі Святого Марка. Згідно з цією традицією, святий Марк символізується левом, що є традиційним зображенням для його Євангелія.

Світла п’ятниця

Світла П’ятниця припадає на відповідний день тижня після Великодня (Світлої седмиці). Це свято приурочене до однієї із найбільших подій для християнського світу – Воскресіння Ісуса Христа. Весь тиждень після Великодня вважається святковим, але Світла П’ятниця займає у ньому особливо почесне місце.

Іменини: Василь, Марк, Сергій, Ніка.