Трамп заявив, що США чинить "дуже великий тиск" на РФ, але Україні буде важко повертати території, зокрема, Крим

США чинить дуже великий тиск на Росію і Росія це знає, заявив американський президент Дональд Трамп

"Ви не знаєте, який я тиск чиню на Росію. Ви не уявляєте, який я тиск чиню на Росію. Ми чинимо великий тиск на Росію, і Росія це знає, і деякі близькі до неї люди знають, інакше він би зараз не говорив", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Трамп підкреслив, що потрібно, щоб Україна теж захотіла укласти угоду.

Крім того, він вважає, що "буде важко" повернути Україні її території, зокрема, Крим.

"Коли ви говорите про Крим, це було передано за президента на ім’я Барака Обами. Це не мало нічого спільного зі мною. Це було 11 років тому... Вони (українці – ІФ-У) прийняли рішення. Не було жодної кулі, не було бою, не було нічого. Просто передали. Тепер кажуть: ну, ти можеш повернути? Я думаю, що це буде дуже важко зробити. Це дав Барак Обама, коли він був президентом, а не Дональд Трамп", - сказав він журналістам.

Американський президент визнав втрату Україною багатьох територій, але пообіцяв зробити все можливе (для повернення – ІФ-У). "Ми зробимо все можливе, працюючи з Україною", - сказав він.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=xf-m3Nd2HXE