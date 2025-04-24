Інтерфакс-Україна
Події
21:38 24.04.2025

Україна повернула з ТОТ хлопця, який підлягав під російський призов - Єрмак

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Україна повернула з ТОТ хлопця, який підлягав під російський призов - Єрмак
Фото: сайт Президента України

З тимчасово окупованої території вдалося врятувати 21-річного хлопця, який опинився під загрозою примусового призову до російської армії, повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак у вівторок.

"В рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з окупації 21-річного хлопця, який опинився під загрозою примусового призову до армії РФ", - написав він в телеграмі.

За словами Єрмака, хлопець, не маючи паспорта, лише українське свідоцтво про народження, отримав дзвінок із вимогою з’явитися до військкомату, а згодом - погрози силового вивезення. "Завдяки підтримці сестри та злагодженій роботі проєкту Helping to Leave, хлопця вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію. Вдячний проєкту Helping to Leave за сприяння в організації цієї рятувальної місії", - зазначив він.

 

 

 

 

Теги: #україна #тот

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