Зеленський: Попередньо росіяни використали ракету виробництва КНДР, якщо це підтвердиться, то це буде доказом союзу РФ та Пхеньяна

Попередньо росіяни застосували ракету виробництва Північної Кореї, якщо це підтвердиться, то це буде доказом союзу РФ та Пхеньяна, заявив президент України Володимир Зеленський.

"За попередньою інформацією, росіяни застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї. Наші спецслужби перевіряють усі деталі. Якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна.

За словами президента, Росія постійно застосовує таку зброю – ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною. "Вони вбивають людей і знущаються з життя разом – тільки в цьому сенс їхньої співпраці", - зазначив він.

Він додав, що у Києві досі триває розбір завалів після російського ракетного удару.

"Зараз у Києві ще триває розбір завалів після російського ракетного удару. Рідні й близькі людей, які можуть бути під завалами будинку, там – на місці рятувальної операції. Рятувальники, екстрені служби, усі, хто допомагає, працюватимуть, поки не з’ясують долю кожної людини, яка могла постраждати", - написав він.

Зеленський наголосив, що жодна країна світу не має залишатися наодинці проти таких загроз. "Тільки за сьогодні російська армія в масованому ударі проти наших міст, проти наших цивільних застосувала більш ніж 200 засобів ураження – ракет і ударних дронів. Станом на цей час більше 100 людей поранено, 12 людей убиті. Мої співчуття...", - написав він.

"Потрібен реальний тиск на Росію, щоб це припинилося. Навіть у розпал міжнародних дипломатичних зусиль, щоб зупинити цю війну, Росія продовжує вбивати цивільних. Це означає, що Путін не боїться", - підкреслив президент.

Зеленський наголосив, що потрібне повне й безумовне припинення ударів, і Росія повинна піти на це. "Потрібно справедливо завершити цю війну. І щоб реально гарантувати безпеку нашим людям, ми потребуємо зміцнення нашого повітряного щита. Дякую всім у світі, хто допомагає. Співпраця держав, які цінують людей і життя, має зупиняти союзи вбивць", - підсумував глава української держави.