Моніторингова місія ООН: у квітні РФ значно посилила ракетні удари по густонаселених містах України

Фото: Офіс генпрокурора

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні за період з 1 до 24 квітня 2025 року підтвердила щонайменше 848 жертв серед цивільних осіб – 151 загиблого та 697 поранених через обстріли росіянами території України.

Як повідомляє пресслужба ММПЛУ Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у четвер, зберігається висока інтенсивність обстрілів по всій території України.

Вранці 24 квітня РФ здійснила масштабну скоординовану атаку на Київ та щонайменше вісім інших областей України, застосувавши десятки ракет і баражувальних боєприпасів. Як повідомляється, у Києві загинуло щонайменше дев’ятеро цивільних осіб, ще 90 отримали поранення, серед них дванадцятеро дітей. Сорок чотири особи були госпіталізовані.

В одному з районів Києва потужна ракета влучила у двоповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши його. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи, намагаючись дістатися до людей, зокрема дітей, які можуть залишатися під завалами. Через падіння уламків збитих ракет у різних частинах міста виникли пожежі.

Подібні удари було зафіксовано вночі в кількох областях, зокрема у Харківській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій та Київській областях, які призвели до поранень цивільних осіб.

"Сцени руйнувань і людських страждань, які ми спостерігали сьогодні вранці в Києві, демонструють тривожну тенденцію: саме цивільне населення несе на собі тягар дедалі інтенсивніших і частіших атак", – зазначила Даніель Белль, голова Моніторингової місії ООН зправ людини в Україні (ММПЛУ).

У квітні РФ значно посилила ракетні удари по густонаселених містах України, що призвело до зростання кількості жертв серед цивільних осіб, зазначають в ММПЛУ.

ММПЛУ зафіксувала зростання кількості загиблих і поранених серед цивільних осіб в прифронтових районах Херсонської, Донецької, Сумської та Харківської областей внаслідок ударів безпілотників малого радіусу дії.