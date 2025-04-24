Окупанти вивезли майже 360 тисяч архівних документів з Херсона - ГУР

Після звільнення Херсона було встановлено, що російські окупанти незаконно вивезли майже 360 тисяч одиниць зберігання документів Національного архівного фонду України (НАФ), повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомили в ГУР, з 2014 року під російською окупацією опинилося понад 5 мільйонів документів Національного архівного фонду України (НАФ), які становлять невід’ємну частину національної та світової культурної спадщини. Значна частина цих архівів була незаконно вивезена з тимчасово окупованих територій України — зокрема Криму, частин Донецької та Луганської областей, а також Херсонщини.

Зокрема, після звільнення Херсона було встановлено, що російські окупанти незаконно вивезли майже 360 тисяч одиниць зберігання документів НАФ.

У розвідці підкреслили. що ці дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року.

ГУР МО України та Державна архівна служба України в розділі "Викрадена спадщина" порталу War&Sanctions оприлюднили імена осіб та назви організацій, причетних до незаконного вивезення українських архівних матеріалів з тимчасово окупованих територій та їх подальшої інтеграції до російської архівної інфраструктури.

Серед них: Андрєй Артізов — керівник російського держархіву; Олег Лобов — голова так званої "державної архівної служби Республіки Крим"; Іріна Краснонос — директорка так званого "архіву міста Севастополь"; Віталій Сємьонов — засновник і керівник громадської організації "Архівний дозор"; А також співробітники так званого "державного архіву Республіки Крим", які у 2022 році безпосередньо брали участь у незаконному вивезенні державних архівних фондів Херсонської області.