Дуда вважає, що Україна буде змушена піти на деякі компроміси в переговорах з РФ і жодна зі сторін не зможе виграти

Україна буде змушена піти на деякі компроміси в мирних переговорах з РФ, вважає президент Польщі Анджей Дуда.

"Це має бути компроміс. Я маю на увазі, що де-факто цей мир, на мою особисту думку, має зводитися до того, що жодна зі сторін не зможе сказати, що вона виграла цю війну, тому що кожна сторона в певному сенсі повинна буде поступитися", – сказав Дуда в ексклюзивному інтерв'ю Euronews, опублікованому в четвер.

"Україна також повинна буде поступитися в певному сенсі, тому що саме це, ймовірно, станеться. Якою мірою? Мені важко відповісти на цьому етапі", – додав він.

При цьому президент Польщві відзначив, що війна виснажує РФ і Володимир Путін ризикує. "Ця війна жахливо експлуатує Україну. Ці країни хочуть припинити війну. Кожна з них хоче виграти цю війну, це природно", – сказав Дуда.

Він вважає, що лише США та Дональд Трамп мають силу покласти край війні. "Сьогодні мій висновок абсолютно однозначний: поза Сполученими Штатами немає нікого, хто міг би зупинити Володимира Путіна. Ось чому я вважаю, що президент Дональд Трамп з його рішучістю може покласти край цій війні… Тільки цей американський тиск може дійсно покласти край цій війні та допомогти встановити мир, який не буде зручним для жодної зі сторін. Але, можливо, саме це зробить його тривалим", – відзначив президент Польщі.

За словами Дуди, він очікував, що Трамп діятиме саме так, як діє: дуже жорсткою політикою вирівнювання того, що він вважає диспропорціями у торговельних відносинах, та захисту інтересів Америки". "Це просто певна бізнес-гра, яку президент Дональд Трамп привніс у політику зараз і грає жорстко у свій другий термін. Ви повинні наполегливо домовлятися з ним", - сказав він.

Дуда також наголосив на важливості пункту НАТО про колективну оборону, підтвердивши відданість Польщі альянсу. "Я припускаю, що у разі нападу на будь-яку країну НАТО застосовуватиметься стаття 5, і всі колективно виступлять за підтримку та захист", – сказав він.

Він зазначив важливість військової присутності США в Польщі, назвавши співпрацю "тісною та постійною". "Американські війська залишилися в Польщі, у нас є ротаційна американська присутність. На нашій території перебуває близько 10 000 солдатів... Я закликатиму президента Трампа розмістити тут більше американських підрозділів", – додав Дуда.