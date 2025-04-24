Каллас про нічну атаку на Київ: Саме Росія є перешкодою до миру

Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас заявляє, що саме Росія, яка завдала смертоносного удару по Києву, є перешкодою до миру.

Так Високий представник ЄС у четвер на своїй сторінці у соцмережі Х прокоментувала атаку на Київ, в результаті якої загинули і постраждали люди.

"Заявляючи про прагнення до миру, Росія завдала смертоносного авіаудару по Києву. Це не прагнення до миру, це знущання над ним. Справжньою перешкодою є не Україна, а Росія, чиї цілі війни не змінилися", - написала Каллас.