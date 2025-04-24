Посол ЄС про обстріл Києва: Це смертельна лотерея Росії, з якою Україна живе щодня

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова прокоментувала російський удар по Києву, зазначивши, що постраждала оселя одного зі співробітників посольства.

"Учора ввечері російська ракета зруйнувала цілий житловий квартал у Києві. 9 загиблих, включаючи дітей. Люди все ще перебувають під завалами. Оселю одного з моїх співробітників зачепило вибуховою хвилею, але, на щастя, постраждалих немає. Це смертельна лотерея Росії, з якою Україна живе щодня", - написала Матернова в соцмережі Х.