Зеленський доручив Умєрову негайно звʼязатися з партнерами щодо запитів про зміцнення ППО

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку та доручив міністру оборони України Рустему Умєрову негайно звʼязатися з партнерами щодо запитів про зміцнення протиповітряної оборони.

"Сорок чотири дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів. Це була пропозиція Сполучених Штатів. Сорок чотири дні, як Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це. Дуже важливо, щоб всі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді. Приблизно 70 ракет, зокрема балістичні. Ще майже 150 ударних безпілотників", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Президент наголосив, що у результаті російського обстрілу є багато руйнувань, відомо про понад 80 поранених в Україні та дев’ятьох загиблих у Києві.

"Була доповідь військового командування. Доручив міністру оборони України негайно звʼязатися з партнерами щодо наших запитів про зміцнення ППО", - повідомив президент.