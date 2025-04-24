Інтерфакс-Україна
Події
09:29 24.04.2025

Сибіга про масовану нічну атаку: Саме Росія, а не Україна, є перешкодою до миру

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Сибіга про масовану нічну атаку: Саме Росія, а не Україна, є перешкодою до миру
Фото: ДСНС Києва

Масована нічна атака на українські міста і громади вчергове доводить, що саме Росія, а не Україна, є перешкодою до миру, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Росія здійснила масовану ракетну та безпілотну атаку на Україну, спрямовану проти цивільного населення в Києві та інших регіонах. Вчорашні максималістські вимоги Росії до України вивести війська зі своїх регіонів у поєднанні з цими жорстокими ударами показують, що Росія, а не Україна, є перешкодою на шляху до миру. Саме на Москву, а не на Київ, слід чинити тиск", - написав він у соцмережі Х в четвер.

Сибіга зазначив, що українська столиця пережила особливо жахливу і гучну ніч. Станом на ранок четверга відомо про 9 загиблих цивільних осіб у Києві та понад 70 поранених, у тому числі 6 дітей. Інші міста та громади по всій Україні були обстріляні російськими ракетами та дронами посеред ночі, що призвело до загибелі та поранення цивільних осіб.

"Своїми діями, а не словами, Путін демонструє, що він не поважає жодних мирних зусиль і прагне лише продовження війни. Слабкість і поступки не зупинять його терор і агресію. Тільки сила і тиск", - наголосив він.

Теги: #війна #мир #атаки_рф #сибіга

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