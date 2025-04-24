В лікарні Києва внаслідок ракетного удару госпіталізована 31 людина

Фото: https://www.facebook.com/DSNSKyiv/?locale=uk_UA

У лікарнях Києва станом на ранок четверга, 24 квітня, перебуває 31 людина, в тому числі 5 дітей, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Загалом, внаслідок нічної атаки, постраждали 70 людей. Щодо загиблих - остаточна інформація уточнюється. Рятувальники продовжують розбирати завали в двох пошкоджених будинках у Святошинському районі", - написав Кличко в телеграм-каналі.