Інтерфакс-Україна
Події
09:15 24.04.2025

В лікарні Києва внаслідок ракетного удару госпіталізована 31 людина

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В лікарні Києва внаслідок ракетного удару госпіталізована 31 людина
Фото: https://www.facebook.com/DSNSKyiv/?locale=uk_UA

У лікарнях Києва станом на ранок четверга, 24 квітня, перебуває 31 людина, в тому числі 5 дітей, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Загалом, внаслідок нічної атаки, постраждали 70 людей. Щодо загиблих - остаточна інформація уточнюється. Рятувальники продовжують розбирати завали в двох пошкоджених будинках у Святошинському районі", - написав Кличко в телеграм-каналі.

 

Теги: #київ #постраждалі #госпіталізовано #ракетна_атака

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