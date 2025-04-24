Двоє постраждалих внаслідок російської ракетно-дронової атаки в Київській області

Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk

Двоє жінок постраждали через ракетно-дронову атаку в Бучанському районі, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник в телеграм-каналі.

"Внаслідок ворожої комбінованої атаки у Бучанському районі постраждали дві жінки. Обидві отримали гостру реакцію на стрес. Вся необхідна допомога надана на місці", - написав Калашник.

За оновленою інформацією Київської ОВА у Бучанському районі пошкоджено 3 пʼятиповерхових житлових будинки. На даху одного з них була ліквідована пожежа. Також пошкоджено 4 магазини, 8 автомобілів та зупинку громадського транспорту. У Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення та 3 автомобілі. Ліквідовані пожежі в лісі та відкритій ділянці місцевості. Також ліквідована пожежа в полі у Броварському районі.