Інтерфакс-Україна
Події
07:18 24.04.2025

Двоє постраждалих внаслідок російської ракетно-дронової атаки в Київській області

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Двоє постраждалих внаслідок російської ракетно-дронової атаки в Київській області
Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk

Двоє жінок постраждали через ракетно-дронову атаку в Бучанському районі, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник в телеграм-каналі.

"Внаслідок ворожої комбінованої атаки у Бучанському районі постраждали дві жінки. Обидві отримали гостру реакцію на стрес. Вся необхідна допомога надана на місці", - написав Калашник.

За оновленою інформацією Київської ОВА у Бучанському районі пошкоджено 3 пʼятиповерхових житлових будинки. На даху одного з них була ліквідована пожежа. Також пошкоджено 4 магазини, 8 автомобілів та зупинку громадського транспорту. У Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення та 3 автомобілі. Ліквідовані пожежі в лісі та відкритій ділянці місцевості. Також ліквідована пожежа в полі у Броварському районі.

 

Теги: #київська #обстріли

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