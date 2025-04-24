24 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1156 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1156 RUSSIAN AGRESSION

24 квітня відзначають Міжнародний день багатосторонності і дипломатії в ім'я миру, День пам'яті жертв геноциду вірмен, День психології в ООН, Всесвітній тиждень імунізації, Всесвітній день захисту лабораторних тварин, Міжнародний день солідарності молоді, Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів.

Міжнародний день багатосторонності і дипломатії в ім'я миру

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 73 / 127 від 12 грудня 2018 року.

Метою дня є поширення ідеї миру та мирних методів вирішення конфліктів, будь то політичний конфлікт чи релігійний, економічний тощо, попередження війн, звернення уваги людства до переваги дипломатичних способів розв’язання суперечок над збройними.

День психології в ООН

День психології в ООН — це щорічний захід, присвячений ролі психології у міжнародному розвитку, правах людини, освіті, охороні здоров’я, розв’язанні конфліктів, сталому розвитку та підтримці миру.

Всесвітній тиждень імунізації

Щорічно останнього тижня квітня відзначається Всесвітній тиждень імунізації, започаткований Всесвітньою організацією охорони здоров’я. В Україні відзначається з 2005 року. Покликаний привернути увагу до колективних дій, необхідних для захисту людей від хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації.

Всесвітній день захисту лабораторних тварин

24 квітня відзначаємо важливу подію – Всесвітній день захисту лабораторних тварин. Її започаткувала Міжнародна асоціація проти хворобливих експериментів на тваринах ще у 1979 році.

Міжнародний день солідарності молоді

24 квітня кожного року світ відзначає Міжнародний день солідарності молоді. Дата святкування обрана на честь дня завершення Бандунзької конференції, яка закінчилась цього дня у 1955 році.

Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях

Щороку в четвертий четвер квітня світ відзначає Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях.

За результатами досліджень, в багатьох випадках саме гендерні стереотипи зупиняють дівчат у виборі технічних спеціальностей: недостатньо впевненості у собі та власних силах.

Метою свята є розширення жіночих прав, залучення дівчат до навчання й роботи у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, руйнування міфів, пов’язаних зі статтю.

Цього дня народилися:

185 років від дня народження Миколи Івановича Петрова (1840-1921), українського церковного історика, археолога, етнографа, бібліографа, краєзнавця, книгознавця, літературознавця, мистецтвознавця, бібліотечного, музейного та громадського діяча. Дату народження подано за ЕІУ, УМЕ, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 12.04.1840 р., 06.05.1840 р.;

180 років від дня народження Карла Фрідріха Ґеорга Шпіттелера (1845-1924), швейцарського поета, лауреата Нобелівської премії у галузі літератури (1919);

140 років від дня народження Аполлінарія Васильовича Новака (1885-1955), українського письменника, журналіста, редактора, громадсько-культурного діяча (Канада);

110 років від дня народження Євгена Станіславовича Боровика (1915-1966), українського фізика.

Ще цього дня:

1915 - Османська влада починає масові арешти і депортацію вірменської інтелігенції Константинополя. Згодом цей день стане днем пам'яті жертв геноциду вірмен;

1949 - У Києві урочисто відкрито літературно-художній музей Тараса Шевченка;

1949 - В Англії скасовані обмеження на продаж цукерок, запроваджені під час війни;

1950 — Трансйорданія перейменована на Йорданське Хашимітське Королівство;

1953 - Англійська королева Єлизавета II надала лицарський титул Вінстону Черчиллю;

1955 — Ірак і Туреччина підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки й оборони (т. зв. "Багдадський пакт"). Цього ж року до нього приєднались Велика Британія, Іран та Пакистан;

1957 - На Державній нараді КНР Мао Цзедун заявив: "Не треба читати багато книг";

1965 - У Вірменії вперше відзначили День пам'яті жертв Геноциду вірмен в Османській імперії 1915–1923 рр;

1968 - Маврикій став членом ООН;

1970 - КНР запустила свій перший штучний супутник Землі "Dong Fang Hong 1".

1970 - Гамбія, яка в 1965 році здобула незалежність від Великої Британії, проголошена республікою;

1975 - Британський уряд ухвалив рішення купити контрольний пакет акцій автомобільної компанії "British Layland Motors";

1981 - Представлено перший персональний комп'ютер IBM;

1984 - У Сан-Франциско компанія "Apple" анонсувала свій портативний комп'ютер Apple II вагою 6 кілограмів і розміром з валізу;

1985 - Верховний Суд Канади визнав законною роботу магазинів у неділю;

1987 - У Перській затоці американський флот уперше у світі використав дельфінів у військових цілях;

1997 - Нижня палата японського парламенту проголосувала за дозвіл проводити в країні операції з пересадки серця;

1999 - На засіданні у Вашингтоні рада НАТО прийняла нову стратегічну концепцію, що дозволяла використання збройних сил блоку для запобігання порушенню прав людини будь-де у Європі;

2000 - У районі мису Тарханкут протикорабельна крилата ракета, запущена з російської берегової установки, влучила в український теплохід "Павло Верещагін", який опинився в зоні бойових стрільб Чорноморського флоту;

2000 - Технологічний збій на ядерному реакторі в Японії;

2004 - США скасували економічні санкції, накладені на Лівію 18 років тому. Це свого роду винагорода за відмову лівійського керівництва від розробки зброї масового знищення;

2004 - Віталій Кличко в бою з Коррі Сандерсом завоював вакантний титул чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC;

2005 - Інавгурація папи Бенедикта XVI.

Церковне свято:

Святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів

Сава жив у III столітті, був хоробрим воїном і удостоївся чину воєводи-стратилата. Він сповідував християнство і часто допомагав нужденним і знедоленим, за що набув дару чудотворення і зцілення.

Імператор Авреліан, дізнавшись про віросповідання Сави, намагався змусити його зректися віри. Коли Сава відмовився, його піддали тортурам, але воєвода дивом залишався неушкодженим. 70 воїнів, які стали свідками цього, теж увірували в Христа. Їх засудили до страти, а святого Саву кинули в в'язницю. Він загинув, але так і не зрікся віри.

Іменини: Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Олексій, Сергій, Єлизавета.