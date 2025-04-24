Ворожа атака ракетами й дронами по Києву спричинила пожежі в кількох районах - Кличко

Російська атака ракетами й БпЛА по Києву спричинила пожежі в кількох районах, повідомляє станом на 1:30 міський голова Віталій Кличко.

"У Голосіївському районі падіння ймовірно уламків БПЛА біля житлового будинку.Також в цьому районі палають гаражі. На іншій локації - автомобілі. У Шевченківському районі влучання уламків у нежитлову будівлю. У Святошинському - попередньо загорання будинку. У дворі іншого будинку горять авто. У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталося загорання гаражів", - повідомив Кличко в телеграм-каналі.

Всі служби прямують на місця викликів.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4493