Інтерфакс-Україна
Події
23:43 23.04.2025

Харківське підприємство UBC Group було атаковано шістьма "шахедами" – власник

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Росіяни вночі шістьма "шахедами" атакували розташоване у Харкові підприємство UBC Promo із UBC Group, одного з найбільших у світі виробників холодильного обладнання для пива та інших напоїв, повідомив власник бізнесу Ігор Гуменний.

"На територію завода прилетіло шість шахедів, два не вибухнули… Постраждали склади, учбовий центр, класи, сервісний центр, механічний цех, цех покраски виробів з металу, згорів склад з ПВХ. Звичайно вибуховою хвилею повибивало вікна", – написав він у Facebook у середу.

За його словами, клієнти компанії не постраждають, і всі контракти будуть виконані, бо UBC Group вже перерозподілила виконання замовлень всіх імпортних контрактів на своє підприємство у Болгарії, на якому продубльовано виробництво продукції UBC Promo.

Він уточнив, що мова йде про брендовані парасолі, тенти, павільйони, барні меблі, світову рекламу, системи (колони) для розливу пива і напоїв, важелі для пивних кранів, аксесуари і т.п.

Гуменний додав, що частина "шахедів", зі слів ДСНС, була з термобаричними головками.

Він також вказав, що загалом на заводі працює близько 550 працівників, загальна площа приміщень – 75 тис. кв. м.

"Люди не постраждали. Охорона і черговий персонал своєчасно спустились в бомбосховище. Пожежні не зразу змогли приступити до гасіння вогню. Шахеди летіли один за одним кілька годин. Така в них тактика. Всього, навколо заводу, в периметрі кв. км ми нарахували 10 прильотів", – повідомив власник.

За його словами, це вже не перше бомбардування: на початку війни, коли над Харковом літали російські літаки, на підприємство скидали 500 кг ФАБи.

"Як не дивно це звучить - подія ординарна. Життя йде, бізнес продовжується. Ми знаєм що маєм робити. У нас є план. Все буде Україна!" – підсумував Гуменний.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в результаті нічної атаки пожежі були на 4 тис. кв. м промислового підприємства та 1,5 тис. кв. м складів.

Джерело: https://www.facebook.com/100002071971346/posts/9672928652786104/?rdid=jQF45T3OxtimAc4f#

Теги: #атака #ubc #рф

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