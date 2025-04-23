Шмигаль зустрівся з міністром фінансів США напередодні весняного саміту Світового банку та МВФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Вашингтоні, про що повідомив в телеграм-каналі в середу.

"Порушили питання фінансової допомоги на наступний рік. Підкреслив, що Уряд України без сумніву підтримує укладення угоди про економічне партнерство між американським та українським народами та створення інвестиційного фонду відбудови. Наші переговорні команди продовжують активну роботу, як і передбачено підписаним меморандумом. Переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня цього року", - написав Шмигаль, додавши, що наголосив, що угода, згідно з українським законодавством, має бути обов’язково ратифікована у Верховній Раді.

"Окремо висловив вдячність Президенту Дональду Трампу за підписання указу, яким він ще на один рік продовжив санкції проти росії, а також за продовження на рік заборони на вхід до американських портів суден, що належать росії або мають зв’язки з рф", - повідомив прем'єр про деталі зустрічі.

Окрім того сторони домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі між Україною та США.

Раніше повідомлялося, що Шмигаль відвідає Вашингтон протягом тижня, щоб зустрітися з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і підтримати на високому рівні завершення технічних обговорень щодо умов угоди про створення інвестиційного фонду відбудови.

"Очікується, що переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення обговорень до цієї дати та якнайшвидшого підписання", – йдеться у меморандумі про наміри між урядами України та США щодо підготовки офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд реконструкції. Згідно з документом, США та Україна мають намір заснувати інвестиційний фонд реконструкції в рамках економічного партнерства між двома народами та урядами й провели достатньо конструктивні технічні переговори у Вашингтоні 11-12 квітня цього року.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/9977