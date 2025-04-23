Інтерфакс-Україна
Події
21:03 23.04.2025

Норвегія внесе новий внесок у 2,4 мільярда норвезьких крон до Фонду допомоги Світового банку для України

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Норвегія внесе новий внесок у 2,4 мільярда норвезьких крон до Фонду допомоги Світового банку для України

Норвегія надає новий внесок у розмірі 2,4 мільярда норвезьких крон до Фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформ Світового банку (URTF), багатодонорського трастового фонду, який спрямовує фінансування для задоволення критичних потреб України під час війни, зокрема для відновлення та реагування на кризу. Про це повідомляється у пресрелізі, опублікованому в середу на порталі уряду Норвегії.

"Збільшення підтримки Норвегією Фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформування України Світового банку допоможе забезпечити стабільність таких важливих послуг, як освіта, охорона здоров’я та енергопостачання. Це важливо для підтримки стійкості українського народу та сприяння зусиллям України з відновлення та реформ", - цитують у прес-релізі прем’єр-міністра Йонаса Гар Стьоре.

Міністр міжнародного розвитку Осмунд Окруст і міністр фінансів Єнс Столтенберг повідомили міністру фінансів України Сергію Марченку про збільшення фінансування на реагування на кризу та відновлення сьогодні під час зустрічі у Вашингтоні, де цього тижня проходять весняні зустрічі Групи Світового банку та МВФ.

"Лише цього року Норвегія надасть Україні 85 мільярдів норвезьких крон. Ця підтримка має вирішальне значення для того, щоб Україна могла протистояти агресії Росії. Водночас відбудова України також передбачає розбудову міцних інституцій і добре функціонуючої демократії. Ось чому реформи та інституційна розбудова є пріоритетними напрямками в рамках багатодонорського трастового фонду", - сказав міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг.

Світовий банк швидко збільшив і адаптував свою підтримку Україні після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році. Норвегія активно підтримала створення URTF і була найбільшим вкладником у фонд. Норвегія зробила свій перший внесок приблизно в 1 мільярд норвезьких крон у 2022 році, а зараз надала понад 9 мільярдів норвезьких крон до URTF - більше третини від загального обсягу забезпеченого фінансування.

У рамках програм Світового банку фінансування з Норвегії було спрямовано на такі напрямки:

Освіта: 380 000 учнів отримали кращу освіту в результаті модернізації та реформ у шкільному секторі, а 12 000 дітей у віддалених районах отримали безкоштовний транспорт до школи, що дозволяє їм продовжувати навчання.

Житло: 78 000 людей отримали підтримку для відновлення та ремонту своїх будинків.

Охорона здоров’я: 5,2 мільйона дітей отримали вакцини, 6,2 мільйона отримали доступ до первинної медичної допомоги та послуг психічного здоров’я, а 473 000 взяли участь у програмах реабілітації.

Сільське господарство: 33 000 фермерів отримали доступ до фінансування.

Енергетика: обладнання для аварійного ремонту енергетичної мережі дозволило відновити електрику в мільйонах будинків, а поставка критичного обладнання полегшила ремонт систем централізованого теплопостачання.

Бюджетна підтримка: Цивільні працівники соціального сектору, такі як медсестри та вчителі, отримали свої зарплати та пенсії, а соціальні виплати були збережені.

 

 

Теги: #підтримка #відбудова #норвегія

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