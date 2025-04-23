Міноборони допустило до використання безпілотний FPV-авіакомплекс "Генерал Черешня"

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання безпілотний FPV-авіакомплекс "Генерал Черешня", повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Як зазначили у Міноборони, коптери комплексу "Генерал Черешня" базуються на рамах різного типорозміру. Ці літальні апарати мають потужні електродвигуни.

Цільове спорядження безпілотників бойовими частинами залежить від варіанту застосування. Залежно від розміру рами, коптери можуть нести на собі вибуховий заряд, розрахований на ураження броньованих транспортних засобів ворога, автомобілів, бліндажів.

Комплекс "Генерал Черешня" може бути розгорнуто і підготовлено до роботи за лічені хвилини, що важливо для забезпечення безпеки екіпажу.