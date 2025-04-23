Україна та ПАР працюють над угодою про співпрацю в агросекторі та створенням комісії з торговельно-економічного співробітництва - Мінекономіки

Фото: https://me.gov.ua/?lang=uk-UA

Перша віце-прем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко пів час візиту до Південно-Африканської Республіки (ПАР) зустрілась з бізнесменами та представниками бізнес-асоціацій.

Як повідомляється на сайті Міністерства економіки у середу, наразі ведеться робота над низкою документів, які можуть поглибити співпрацю між державами.

До української делегації також увійшов міністр агрополітики і продовольства Віталій Коваль та представники українського бізнесу з декількох секторів.

"Вперше українська делегація за участі міністрів та представників бізнесу приїхала із офіційним візитом до ПАР, аби будувати бізнес-партнерства. Наші торговельні відносини із цим регіоном мають величезний потенціал для розвитку. Торік загальний обсяг двосторонньої торгівлі товарами між Україною та ПАР становив $113,9 млн. Це вкрай малі цифри. Левова частина із цього — імпорт із ПАР", - наводяться слова Свириденко у повідомленні.

За її словами, вже зараз є українські підприємці, які працюють із цим ринком: виробники інноваційних систем безпеки, кондитерських виробів, сільгоспвиробники, які експортують сюди соняшникову олію, проте Україні вкрай важливо посилити експорт товарів на ринок ПАР.

У Мінекономіки підкреслили, що зі сторони підприємців ПАР фіксувалась зацікавленість у співпраці у розрізі сільського господарства, діджиталізації, енергетики, медичної та освітньої сфер.

Свириденко додала, що нині Україна і ПАР працюють над угодою про співпрацю в агросекторі та угодою про створення спільної міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва. У міністерстві очікують, що комісія стане постійним майданчиком для контактів між урядами і бізнесом, а також інструментом оперативного вирішення торговельних і економічних питань.

Крім того, сторони висловили зацікавленість у проведенні спільного бізнес-форуму у ПАР.

"Африканські компанії активно допомагають Україні з початку повномасштабного вторгнення, наприклад, компанія Aspen, яка надала кілька вантажів гуманітарної допомоги - життєво необхідних ліків для українців. Перші гуманітарні вантажі від компанії були в Україні вже у перший місяць війни. Нам вкрай важливо посилювати голос України на африканському континенті, зокрема, і завдяки підтримці приватного сектору", - резюмувала Свириденко.

Як повідомлялось, 22 квітня президент України Володимир Зеленський анонсував посилення дипломатичної роботи та зустріч з президентом ПАР Сирілом Рамафосою.