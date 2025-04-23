Українська делегація у Лондоні та радник з нацбезпеки країн "Коаліції охочих" домовились про подальші регулярні консультації для досягнення миру - Єрмак

Фото: сайт Президента України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров у Лондоні провели зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць "Коаліції охочих".

З боку Великої Британії взяли участь радник прем’єр-міністра з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, з боку Франції - дипломатичний радник президента Еммануель Бонн, від Німеччини - радник канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки Єнс Пльотнер.

"Зустріч відбулася в офіційній резиденції МЗС Великої Британії на запрошення міністра закордонних справ Девіда Ламмі. Це вже друга така зустріч - попередня пройшла у Парижі. І сьогодні ми продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні", - написав Єрмак у телеграм-каналі у середу.

За його словами, українська делегація наголосила на відданості мирним зусиллям мрезидента США Дональда Трампа.

Керівник ОП подякував партнерам за тверду підтримку та спільне прагнення якнайшвидше зупинити війну.

"росія й надалі відмовляється від безумовного припинення вогню, затягуючи процес та намагаючись маніпулювати перемовинами. Але міжнародна єдність і чітка позиція наших партнерів не залишають їй шансів", - наголосив Єрмак.

"Домовились про подальші регулярні консультації - для досягнення головної цілі: справедливого миру для України", - повідомив керівник ОП за результатами зустрічі.