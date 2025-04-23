Міністри культури України і Польщі рішуче засудили акт вандалізму щодо українських місць пам’яті у Польщі – спільна заява

Міністр культури і стратегічних комунікацій України Микола Точицький і міністр культури та національної спадщини Республіки Польща Ганна Врублевська рішуче засуджують акт вандалізму, вчинений проти одного з українських місць пам’яті у Польщі, йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті українського міністерства.

"Це свідома провокація, яка слугує, серед іншого, інтересам країни-агресора – росії, та має на меті зашкодити конструктивному діалогу, який триває останніми місяцями між двома країнами", - наголосили міністри.

Вони підтвердили готовність і надалі працювати над зміцненням стратегічного партнерства і вирішенням існуючих проблемних питань шляхом діалогу і взаєморозуміння.

Крім того, міністри підкреслили, що всі акти вандалізму щодо місць памʼяті та поховань розслідуються відповідними службами. Незаконно встановлені написи й позначки мають бути усунуті невідкладно.