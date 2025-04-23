Інтерфакс-Україна
Події
15:32 23.04.2025

Троє людей постраждали через удари по Херсону – ОВА

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Троє людей зазнали поранення внаслідок ворожих ударів по Херсону, повідомляє телеграм-канал Херсонської ОВА.

"Через російські удари у Херсоні постраждали троє людей. Близько 14:00 внаслідок скидання вибухівки з дрона 67-річний чоловік та 32-річна жінка дістали вибухові травми. Згодом росіяни атакували місто з артилерії, через що 39-річний чоловік дістав вибухову травму, поранення плеча та ноги", - йдеться в повідомленні у Телеграмі у середу.

Теги: #удари #херсон

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