Інтерфакс-Україна
Події
10:27 23.04.2025

ДБР завершило розслідування щодо військового, через недбалість якого держава втратила понад 3,3 млн грн

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ДБР завершило розслідування щодо військового, через недбалість якого держава втратила понад 3,3 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно колишнього командира однієї з військових частин, що забезпечує постачання пального та обслуговування транспорту Збройних сил України.

"Командир неналежно виконав свої службові обов’язки при укладанні та виконанні договору на закупівлю товарів для потреб оборони в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі в середу.

За інформацією відомства, військовий не вжив необхідних заходів для виключення з вартості договору податку на додану вартість, що згідно з чинним законодавством у таких випадках має становити 0%.

"Внаслідок цього до вартості товарів безпідставно було включено та сплачено ПДВ, що завдало шкоди військовій частині на понад 3,37 млн грн", - зазначають в ДБР.

В ДБР наголошують, що збитки, завдані внаслідок його дій, були повністю відшкодовані.

"До суду направлено обвинувальний акт за фактом недбалого ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України)", - інформують у відомстві.

Теги: #розслідування #дбр

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