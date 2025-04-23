Інтерфакс-Україна
Події
10:14 23.04.2025

СБУ затримала переселенця з Бахмута, який коригував ворожі удари по Черкащині

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СБУ затримала переселенця з Бахмута, який коригував ворожі удари по Черкащині

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Черкащині 42-річного переселенця з Бахмута, який восени 2022 року переїхав до центрального регіону України, а згодом почав працювати на окупантів.

В телеграм-каналі в середу СБУ повідомляє, що після дистанційного вербування фігурант готував координати для ракетно-дронових атак РФ по Черкащині.

"Встановлено, наприклад, що для наведення удару по районному ТЦК агент під виглядом оновлення облікових даних прийшов до військового об’єкта і звідти "скинув" його геолокацію фсб", - йдеться в повідомленні.

Крім того, він регулярно об’їжджав територію області, намагаючись виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ.

За інформацією СБУ, під час таких розвідвилазок зрадник шпигував також за навчальними центрами і запасними командними пунктами українських військ. У подальшому він сподівався влаштуватися головним спеціалістом до місцевого органу самоврядування, щоб використовувати посаду для збору додаткової розвідінформації.

Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злочини і затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою.

Теги: #коригувальник #переселенець

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