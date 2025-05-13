Інтерфакс-Україна
Події
13:56 13.05.2025

СБУ затримала ще двох коригувальників, які наводили удари окупантів по Дніпру та Краматорську

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Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі та Краматорську ще двох агентів ФСБ РФ, які розвідували координати для нових серій ракетно-дронових ударів ворога по прифронтових містах.

"Основними цілями ворога були пункти зосередження українських військ, які беруть участь у боях на передовій. Також окупантів цікавили геолокації бойових позицій української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Краматорському напрямку", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією української спецслужби, щоб отримати координати для наведення ударів, ФСБ дистанційно завербувала двох місцевих безробітних: одного – з Дніпра, іншого – з Краматорська. "Обидва фігуранти шукали "легкі гроші" у телеграм-каналах, де згодом потрапили у поле зору російської спецслужби", - уточнюють в СБУ.

Агенти діяли окремо, але мали одного куратора з ФСБ, який доручив їм виходити на місцевість та шукати локації Сил оборони. У разі виявлення "потрібних" об’єктів зрадники фіксували їхнє розташування і готували координати до відправки російському спецслужбісту.

Співробітники СБУ завчасно викрили підривну діяльність ворога, задокументували її й затримали обох зрадників за місцем проживання.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

 

Теги: #коригувальник #сбу #агенти_фсб

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