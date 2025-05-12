Суд присудив 15 років тюрми зраднику, який коригував удари рф по Одещині під час роботи на "швидкій"

За доказовою базою Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент фсб, який коригував ракетно-дронові атаки рф по Одещині, повідомляє пресслужба СБУ.

"Засудженим є 40-річний колишній фельдшер місцевої станції екстреної меддопомоги, якого окупанти дистанційно завербували у квітні 2024 року. На той час він ще працював у "швидкій". У поле зору фсб фігурант потрапив через свої антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах. Після вербування агент збирав координати для повітряних ударів по одному з портових міст регіону. Серед основних цілей ворога були пункти базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби України", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що для маскування злочину зрадник шпигував за ймовірними локаціями Сил оборони під час робочих виїздів на виклик за номером 103.

"Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його розвідактивність і затримали влітку 2024 року. Також у процесі розслідування встановлено, що додатково він намагався виявити бойові позиції української ППО, яку ворог сподівався "обійти" під час авіаударів. При обшуку у зрадника вилучено телефон із доказами роботи на ворога", - наголосили правоохоронці.

На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, колегія суддів визнала зловмисника винним за ч. 2 ст. 111(державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.