Інтерфакс-Україна
Події
20:52 12.05.2025

Суд присудив 15 років тюрми зраднику, який коригував удари рф по Одещині під час роботи на "швидкій"

1 хв читати
Суд присудив 15 років тюрми зраднику, який коригував удари рф по Одещині під час роботи на "швидкій"

За доказовою базою Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент фсб, який коригував ракетно-дронові атаки рф по Одещині, повідомляє пресслужба СБУ.

"Засудженим є 40-річний колишній фельдшер місцевої станції екстреної меддопомоги, якого окупанти дистанційно завербували у квітні 2024 року. На той час він ще працював у "швидкій". У поле зору фсб фігурант потрапив через свої антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах. Після вербування агент збирав координати для повітряних ударів по одному з портових міст регіону. Серед основних цілей ворога були пункти базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби України", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що для маскування злочину зрадник шпигував за ймовірними локаціями Сил оборони під час робочих виїздів на виклик за номером 103.

"Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його розвідактивність і затримали влітку 2024 року. Також у процесі розслідування встановлено, що додатково він намагався виявити бойові позиції української ППО, яку ворог сподівався "обійти" під час авіаударів. При обшуку у зрадника вилучено телефон із доказами роботи на ворога", - наголосили правоохоронці.

На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, колегія суддів визнала зловмисника винним за ч. 2 ст. 111(державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

 

Теги: #одещина #коригувальник #вирок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:25 30.04.2025
ВАКС оголосив вирок у справі заволодіння понад 98 млн грн УЗ: 8 та 9 років за однією статтею, звільнення від відповідальності за іншою

ВАКС оголосив вирок у справі заволодіння понад 98 млн грн УЗ: 8 та 9 років за однією статтею, звільнення від відповідальності за іншою

11:23 28.04.2025
Януковича і начальника його охорони Кобзаря засуджено до 15 і 10 років позбавлення волі відповідно

Януковича і начальника його охорони Кобзаря засуджено до 15 і 10 років позбавлення волі відповідно

10:14 23.04.2025
СБУ затримала переселенця з Бахмута, який коригував ворожі удари по Черкащині

СБУ затримала переселенця з Бахмута, який коригував ворожі удари по Черкащині

20:25 15.04.2025
Зеленський доручив уряду опрацювати можливість зустрічі з іноземними партнерами у форматі "промисловий Рамштайн"

Зеленський доручив уряду опрацювати можливість зустрічі з іноземними партнерами у форматі "промисловий Рамштайн"

16:32 09.04.2025
"Кріт" російського ГРУ, який коригував ракетні удари по ЗСУ, отримав 15 років тюрми

"Кріт" російського ГРУ, який коригував ракетні удари по ЗСУ, отримав 15 років тюрми

17:06 04.04.2025
ВАКС оголосив вирок у справі нардепа, що отримував незаконні компенсації за винайм житла у Києві

ВАКС оголосив вирок у справі нардепа, що отримував незаконні компенсації за винайм житла у Києві

20:01 03.04.2025
Апеляційна палата ВАКС послабила вирок судді Чаусу до 8 з половиною років ув'язнення

Апеляційна палата ВАКС послабила вирок судді Чаусу до 8 з половиною років ув'язнення

10:29 02.04.2025
ВАКС засудив ексдепутата Одеської облради та експрокурора до 10 і 8 років ув’язнення за хабар у $40 тис.

ВАКС засудив ексдепутата Одеської облради та експрокурора до 10 і 8 років ув’язнення за хабар у $40 тис.

13:31 28.03.2025
До 15 років ув'язнення засуджено російського агента, що планував вбивства українських військових

До 15 років ув'язнення засуджено російського агента, що планував вбивства українських військових

18:41 23.03.2025
Жінка загинула від вибуху в будівлі поліції на Одещині – Нацполіція

Жінка загинула від вибуху в будівлі поліції на Одещині – Нацполіція

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

Блокада пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочалась

Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

ОСТАННЄ

Зеленський провів Ставку, присвячену дронам і ракетній програмі

Зеленський провів Ставку, присвячену дронам і ракетній програмі

РФ має без зволікань продемонструвати прагнення до миру - заява глав МЗС "Веймар+"

Захід має посилити підтримку України, якщо Путін не зупиниться - Порошенко

Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Росія повинна негайно погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною - учасники зустрічі у форматі "Веймар+"

В Нацгвардії спростували інформацію про відсторонення командувача Півненка

82% безробітних в Україні складають жінки, а 31% мають вищу освіту - дослідження ДСЗ

Тайвань планує виділити EUR2 млн на розмінування в Україні

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА