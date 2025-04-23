Інтерфакс-Україна
Події
06:26 23.04.2025

У Чорному морі – два ворожі кораблі - ВМС ЗСУ

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Два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет, зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 середи, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі наявні три ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух з протоки Босфор; до Азовського моря – 5 суден, з них 3 продовжили рух з протоки Босфор", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/13024

Теги: #флот #війна #рф

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