План США у медіа, це не офіційна пропозиція - Зеленський

План США, який розповсюджують медіа, - це не офіційна пропозиція, проте такі сигнали будуть звучати і далі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Можна по-різному про це говорити, але це не офіційна пропозиція Україні. Якщо буде офіційна така пропозиція, ми одразу відреагуємо на це як на офіційну пропозицію, і ви будете про це знати. Такі сигнали звучали, і в медіа вони звучать, і звучатимуть і далі", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.

Президент зауважив, що не знає звідки лунають ці сигнали, проте припустив, що вони можуть бути від росіян, або від представників США, які "після діалогу з Путіним зрозуміли може бути так".

"Сьогодні ми розуміємо і з медіа, і так далі, що це йде від Сполучених Штатів Америки. Звідти сигнали ці", - додав Зеленський.

За його словами, після припинення вогню Україна готова сідати за будь-який формат перемовин.

За словами співрозмовників агентства Bloomberg, план США може призвести до ефективного заморожування збройного конфлікту зі збереженням зайнятих Росією територій під її контролем. Україні відмовлять у можливості увійти в НАТО. Інші деталі проекту співрозмовники агентства розкрити відмовилися.