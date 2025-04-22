Сили оборони збили 38 ворожих БПЛА – ПС ЗСУ

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Протягом доби 22 квітня із 08:00 російські окупанти атакували територію України 77 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 18:00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 31 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений (без негативних наслідків)", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, протягом поточної доби окупанти випустили по території України понад 130 керованих авіабомб, одна з яких влучила у багатоповерхівку м. Запоріжжя.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Запоріжжя.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.