Єрмак про удари РФ по Одесі, Харкову, Запоріжжі та Сумах: Це терор заради терору, який має бути зупинено

Фото: сайт Президента України

Удари РФ по українських містах є свідомими ударами по цивільних громадянах, і такий терор має бути зупинено, відзначає голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Одеса, Харків, Запоріжжя, Суми та інші міста, де росія б‘є по цивільних. Удари свідомі, ворог наносить їх навіть вдень. Це терор заради терору, який має бути зупинений", - написав Єрмак в Телеграм у вівторок.