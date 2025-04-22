В Україні в найближчі дві доби короткочасні дощі, місцями грози

В середу, 23 квітня, в Україні у більшості західних областей, вдень і в південно-східній частині країни короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці в більшості південних та східних областей місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°, у західних областях та на узбережжі морів 17-22°.

В Києві у середу без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 23 квітня в Києві була зафіксована в 1950р. та становила 29,1°, найнижча вночі -2,9° в 1893р..

У четвер, 24 квітня, в Україні вночі без опадів, вдень у більшості західних, північних областей та в південно-східній частині короткочасні дощі, місцями грози. Вночі та вранці на сході країни туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°, в Карпатах та на узбережжі морів 15-20°.

В Києві у четвер вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.