Стармер близький до укладення збройової угоди з ЄС

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер близький до укладення великої торговельної угоди з ЄС, яка дасть змогу британським компаніям продавати зброю європейським союзникам на мільярди фунтів стерлінгів, повідомляє The Times.

За інформацією видання, у разі укладення угоди британські фірми зможуть брати участь у торгах на отримання нового оборонного фонду ЄС у розмірі 150 млрд євро.

Газета зазначає, що прем'єр-міністр Великої Британії прагне послабити торговельні бар'єри з Брюсселем.

Із цією метою він проведе саміт ЄС – Велика Британія 19 травня в Лондоні, повідомляє видання.