Окупанти вночі атакували Київщину з БПЛА, є пошкодження - ОВА

У Бучанському районі внаслідок ворожої атаки безпілотників пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражні приміщення, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, також сталося загоряння на будівельному майданчику. Пожежа ліквідована. Пошкоджено приміщення заміського комплексу.

Між тим, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Постраждалих серед населення немає.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Всі оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.