Інтерфакс-Україна
Події
08:33 22.04.2025

Окупанти вночі атакували Київщину з БПЛА, є пошкодження - ОВА

1 хв читати
Окупанти вночі атакували Київщину з БПЛА, є пошкодження - ОВА

У Бучанському районі внаслідок ворожої атаки безпілотників пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражні приміщення, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, також сталося загоряння на будівельному майданчику. Пожежа ліквідована. Пошкоджено приміщення заміського комплексу.

Між тим, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Постраждалих серед населення немає.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Всі оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

 

 

Теги: #київська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:59 22.04.2025
Через низку ворожих авіаударів по прифронтовому селу на Харківщині спалахнули пожежі, поранено двох мирних мешканців

Через низку ворожих авіаударів по прифронтовому селу на Харківщині спалахнули пожежі, поранено двох мирних мешканців

08:47 22.04.2025
У результаті ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 7 людей та одна загинула

У результаті ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 7 людей та одна загинула

08:14 22.04.2025
Окупанти за добу поранили одного цивільного на Донеччині

Окупанти за добу поранили одного цивільного на Донеччині

08:09 22.04.2025
Ворог продовжує атакувати БПЛА Дніпропетровщину, є пошкодження

Ворог продовжує атакувати БПЛА Дніпропетровщину, є пошкодження

07:17 22.04.2025
Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області

07:13 22.04.2025
Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області – ОВА

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області – ОВА

04:04 22.04.2025
Росіяни обстріляли 16 громад Сумської області, є загиблі - ОВА

Росіяни обстріляли 16 громад Сумської області, є загиблі - ОВА

22:04 21.04.2025
Через вечірні ворожі обстріли Харківщини одна людина загинула, ще одна постраждала - прокуратура

Через вечірні ворожі обстріли Харківщини одна людина загинула, ще одна постраждала - прокуратура

18:47 21.04.2025
Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини постраждало двоє людей – ОВА

Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини постраждало двоє людей – ОВА

13:18 20.04.2025
На фронті на Великдень спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування дронів-камікадзе – Зеленський

На фронті на Великдень спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування дронів-камікадзе – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Інтенсивність боїв на фронті повернулася на довеликодній рівень

Сили оборони збили вночі 38 ворожі дронів з 54, ще 16 локаційно втрачені

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 134 од. автотехніки - Генштаб

Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі, очікує чіткої відповіді з Москви

Представники України, США, Великої Британії та Франції проведуть перемовини в Лондоні у середу

ОСТАННЄ

Інтенсивність боїв на фронті повернулася на довеликодній рівень

У Святошинському районі госпіталізований чоловік з вогнепальним пораненням

Сили оборони збили вночі 38 ворожі дронів з 54, ще 16 локаційно втрачені

Стармер близький до укладення збройової угоди з ЄС

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 134 од. автотехніки - Генштаб

22 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Чорному морі курсує один ворожий ракетоносій – ВМС

Американський вантажний корабель Cargo Dragon у вівторок зістикується з МКС - NASA

Нацгвардійці взяли у полон групу росіян на куп’янському напрямку

Три людини постраждали внаслідок ворожої атаки Одеси - Кіпер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА