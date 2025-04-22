Ворог продовжує атакувати БПЛА Дніпропетровщину, є пошкодження

Російські війська продовжували атакувати дронами Дніпропетровську область, зокрема, Нікополь та Марганецьку громаду, є пошкодження, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Агресор продовжував атакувати Нікопольщину дронами-камікадзе. Потерпали Нікополь і Марганецька громада. Пошкоджені адмінбудівля, 3 приватні будинки, лінія електропередач", - написав він в телеграмі.

Також ворог вдарив безпілотником по Межівській громаді на Синельниківщині. В результаті чого загорілося авто. Також пошкоджені приватна оселя і господарська споруда.

Між тим, за словами Лисака, постраждалих нема.

Крім того, підрозділи ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровщиною 2 БпЛА, додав глава ОВА.