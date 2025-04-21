Інтерфакс-Україна
Події
23:11 21.04.2025

Трамп підтвердив візит в Рим на похорон понтифіка

1 хв читати

Американський президент Дональд Трамп офіційно підтвердив візит в Рим на похорон Папи Римського Франциска.

"Ми з Меланією поїдемо на похорон Папи Франциска в Рим. Ми з нетерпінням чекаємо бути там!", - написав він в соцмережі Truth.

Як повідомлялося, Як повідомлялося, в понеділок вранці помер голова Католицької церкви Папа Римський Франциск, який очолював Святий престол з 2013 року. Пізніше повідомили про причину його смерті – інсульт.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114377719179993844

Теги: #трамп #сша #франциск

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:23 21.04.2025
Трамп: Ми мали дуже хороші зустрічі щодо України та Ірану

Трамп: Ми мали дуже хороші зустрічі щодо України та Ірану

18:03 21.04.2025
Трамп посилює тиск на главу ФРС Павелла, вимагає негайного зниження ставок

Трамп посилює тиск на главу ФРС Павелла, вимагає негайного зниження ставок

17:06 21.04.2025
Нардеп Сірко не вірить, що США робило чи буде робити офіційні пропозиції з визнання Криму російським

Нардеп Сірко не вірить, що США робило чи буде робити офіційні пропозиції з визнання Криму російським

08:13 21.04.2025
Київ повинен цього тижня відреагувати на пропозиції адміністрації Трампа щодо припинення війни

Київ повинен цього тижня відреагувати на пропозиції адміністрації Трампа щодо припинення війни

06:43 21.04.2025
Гегсет ділився секретними військовими планами ще в одному чаті Signal - ЗМІ

Гегсет ділився секретними військовими планами ще в одному чаті Signal - ЗМІ

23:48 20.04.2025
Трамп сподівається, що Україна і РФ укладуть угоду цього тижня

Трамп сподівається, що Україна і РФ укладуть угоду цього тижня

20:07 06.04.2025
Папа Франциск вперше з'явився на публіці після виписки зі шпиталю

Папа Франциск вперше з'явився на публіці після виписки зі шпиталю

04:35 20.03.2025
Папі Римському більше не потрібна механічна вентиляція легенів - Ватикан

Папі Римському більше не потрібна механічна вентиляція легенів - Ватикан

03:14 29.08.2023
Настоятель УГКЦ стурбований словами Папи Римського, сказаними на зустрічі з російською католицькою молоддю

Настоятель УГКЦ стурбований словами Папи Римського, сказаними на зустрічі з російською католицькою молоддю

01:03 29.08.2023
МЗС України: Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, свідомо чи несвідомо, звучать із вуст Папи Римського

МЗС України: Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, свідомо чи несвідомо, звучать із вуст Папи Римського

ВАЖЛИВЕ

Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі, очікує чіткої відповіді з Москви

Представники України, США, Великої Британії та Франції проведуть перемовини в Лондоні у середу

Сили оборони своїми діями в черговий раз зірвали наступ противника на Сумському напрямку – Сирський

Ворог продовжує проводити активні штурмові дії на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Помер народний депутат Мороз з групи "Відновлення України"

ОСТАННЄ

Нацгвардійці взяли у полон групу росіян на куп’янському напрямку

Три людини постраждали внаслідок ворожої атаки Одеси - Кіпер

Ворог масовано атакував Одесу БпЛА, є пошкодження та пожежі – ОВА

На фронті відбулось 121 боєзіткнення з початку доби – Генштаб

Глави МЗС України та Франції скоординували позиції напередодні наступних кроків до відновлення миру

Втрати ворога на покровському напрямку становлять 289 військовослужбовців - Генштаб

Через вечірні ворожі обстріли Харківщини одна людина загинула, ще одна постраждала - прокуратура

Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі, очікує чіткої відповіді з Москви

На ПП "Шегині" до 10 травня обмежать рух легкового транспорту

У ДТП на Львівщині загинули троє людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА