Трамп підтвердив візит в Рим на похорон понтифіка

Американський президент Дональд Трамп офіційно підтвердив візит в Рим на похорон Папи Римського Франциска.

"Ми з Меланією поїдемо на похорон Папи Франциска в Рим. Ми з нетерпінням чекаємо бути там!", - написав він в соцмережі Truth.

Як повідомлялося, Як повідомлялося, в понеділок вранці помер голова Католицької церкви Папа Римський Франциск, який очолював Святий престол з 2013 року. Пізніше повідомили про причину його смерті – інсульт.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114377719179993844