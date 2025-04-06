Папа Франциск вперше з'явився на публіці після виписки зі шпиталю

Фото: https://www.vaticannews.va/

Папа Франциск привітав вірян у Ватикані вперше з моменту як його виписали зі шпиталю, повідомляє TVN 24 у неділю.

"У неділю папа Франциск прибув на площу Св.Петра на закінчення літургії для хворих і працівників охорони здоров'я. Його поява стала несподіванкою для тисяч вірян, оскільки Ватикан про можливу присутність папи не повідомляв", - пише портал TVN 24.

"Гарної всім неділі, дуже дякую", - сказав понтифік, який мав на собі пристрій, що подає через трубку до носа кисень.

Як повідомлялося, в попередній місяць очільник Римсько-католицької церкви лікувався у шпиталі від двостороннього запалення легень. На момент виписки через наслідки недуги папа не міг розмовляти.