Інтерфакс-Україна

Події

20:07 06.04.2025

Папа Франциск вперше з'явився на публіці після виписки зі шпиталю

1 хв читати
Папа Франциск вперше з'явився на публіці після виписки зі шпиталю
Фото: https://www.vaticannews.va/

Папа Франциск привітав вірян у Ватикані вперше з моменту як його виписали зі шпиталю, повідомляє TVN 24 у неділю.

"У неділю папа Франциск прибув на площу Св.Петра на закінчення літургії для хворих і працівників охорони здоров'я. Його поява стала несподіванкою для тисяч вірян, оскільки Ватикан про можливу присутність папи не повідомляв", - пише портал TVN 24.

"Гарної всім неділі, дуже дякую", - сказав понтифік, який мав на собі пристрій, що подає через трубку до носа кисень.

Як повідомлялося, в попередній місяць очільник Римсько-католицької церкви лікувався у шпиталі від двостороннього запалення легень. На момент виписки через наслідки недуги папа не міг розмовляти.

 

 

Теги: #франциск #ватикан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:24 22.03.2025
Папу Франциска випишуть зі шпиталю в неділю 23 березня - ЗМІ

Папу Франциска випишуть зі шпиталю в неділю 23 березня - ЗМІ

04:35 20.03.2025
Папі Римському більше не потрібна механічна вентиляція легенів - Ватикан

Папі Римському більше не потрібна механічна вентиляція легенів - Ватикан

21:49 03.03.2025
Стан Папи Риського знову погіршився

Стан Папи Риського знову погіршився

18:29 03.03.2025
Лише українці мають право вирішувати, що для них є миром – секретар Ватикану з міжнародних справ

Лише українці мають право вирішувати, що для них є миром – секретар Ватикану з міжнародних справ

03:14 29.08.2023
Настоятель УГКЦ стурбований словами Папи Римського, сказаними на зустрічі з російською католицькою молоддю

Настоятель УГКЦ стурбований словами Папи Римського, сказаними на зустрічі з російською католицькою молоддю

01:03 29.08.2023
МЗС України: Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, свідомо чи несвідомо, звучать із вуст Папи Римського

МЗС України: Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, свідомо чи несвідомо, звучать із вуст Папи Римського

18:16 02.08.2023
Папа Римський закликає Європу шукати креативні варіанти для врегулювання в Україні

Папа Римський закликає Європу шукати креативні варіанти для врегулювання в Україні

ВАЖЛИВЕ

Двоє жінок травмовані внаслідок ворожого обстрілу в Херсонській області - ОВА

РФ не йде на безумовне припинення вогню, бо хоче залишити собі можливість бити з акваторії чорного моря по Україні – Зеленський

У Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, 3 постраждалих

Сили оборони збили вночі 13 з 23 ракет і 40 ворожих дронів із 109, ще 53 локаційно втрачені - Повітряні сили

На фронті за добу відбулося 178 зіткнень, найгарячіший - Покровський напрямок

ОСТАННЄ

Якщо Росія продовжуватиме тягнути час і відкидатиме мир, мають послідувати рішучі дії - Макрон

Російські датчики, призначені для шпигування за британськими атомними підводними човнами, виявлені в морських водах навколо Великої Британії

Одна людина постраждала через атаку КАБом в Харківській області - ОВА

Кількість жертв ворожого удару по Кривому Рогу зросла до 20 - Вілкул

Двоє жінок травмовані внаслідок ворожого обстрілу в Херсонській області - ОВА

РФ не йде на безумовне припинення вогню, бо хоче залишити собі можливість бити з акваторії чорного моря по Україні – Зеленський

Посольства Італії та Франції приспустили свій прапор в день жалоби за жертвами удару по Кривому Рогу

Велика Британія і США провели випробування двигуна для гіперзвукових ракет

Індонезія не відповідатиме дзеркально на мита США

Комерційні кола В'єтнаму і США закликали відкласти мита на в'єтнамські товари

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА