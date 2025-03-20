Папі Римському більше не потрібна механічна вентиляція легенів - Ватикан

Стан здоров'я шпіталізованого Папи Римського Франциска продовжує поліпшуватися, йому більше не потрібна вентиляція легенів, повідомляє в середу Зал друку Святого престолу.

"Папі Римському призупинили неінвазивну механічну вентиляцію легенів. Також він дедалі менше потребує високопотокової кисневої терапії", - йдеться в повідомленні ватиканської прес-служби.

Зазначається, що понтифік продовжує проходити рухову і дихальну фізіотерапію, яка дає хороші результати.

Крім того, вранці Франциск відслужив месу з нагоди католицького свята - дня святого Йосипа.

У січні Франциск захворів на бронхіт, 14 лютого його госпіталізували в клініку "Агостіно Джемеллі" в Римі, оскільки хвороба набула хронічної форми. Після рентгена і лабораторних досліджень у понтифіка також виявили двосторонню пневмонію.

За останніми даними, стан понтифіка стабільний, і йому стає дедалі краще.

Папі Римському Франциску 88 років.