МЗС України: Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, свідомо чи несвідомо, звучать із вуст Папи Римського

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко висловив співчуття у зв'язку з тим, що у своєму виступі Папа Римський Франциск озвучив "російські великодержавні ідеї", якими Кремль виправдовує вбивства українців.

"Ніколи не забувайте про спадщину. Ви – нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії – великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви – нащадки великої Матері Росії, крокуйте вперед із цим. І дякую вам — дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами". Це цитата з виступу Папи Франциска перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді у Санкт-Петербурзі 25 серпня", - написав Ніколенко у Facebook.

У МЗС України наголосили, що саме такою імперіалістичною пропагандою, "духовними скрепами" та "потребою" у порятунку "великої Матері Росії" Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок, знищення сотні українських міст та сіл.

"Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо чи несвідомо, звучать із вуст Папи Римського, місія якого, у нашому розумінні, полягає саме в тому, щоб відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва", – заявив Ніколенко.