Зустріч США з Україною та європейськими союзниками у Лондоні буде продовженням зустрічі у Парижі

Сполученні Штати проведуть переговори в Лондоні в середу з українськими та європейськими чиновниками, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на укладенні угоди, щоб зупинити повномасштабне вторгнення Росії, повідомляє агентство Bloomberg у понеділок з посиланнями на "людей, знайомих з цим питанням".

"Державний секретар США Марко Рубіо і спеціальні посланці Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог, як очікується, зустрінуться з міністрами закордонних справ і радниками з національної безпеки Франції, Німеччини, Великобританії та України… плани переговорів перебувають на стадії доопрацювання і ще можуть змінитися", - ідеться у повідомленні с посиланнями на анонімні джерела.

За інформацією агентства, зустріч має стати продовженням зустрічей у Парижі 17 квітня, де США поділилися пропозиціями щодо припинення вогню та укладення мирної угоди між Росією та Україною. США готові послабити санкції проти Москви і визнати контроль Росії над українським чорноморським півостровом Крим як частину угоди, як раніше повідомляло Bloomberg.

За даними українських ЗМІ, зокрема Суспільного, у складі української делегації на переговорах в Лондоні буде голова МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступник Павло Паліса. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.