Трамп: Ми мали дуже хороші зустрічі щодо України та Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що останні зустрічі американських делегацій щодо України та Ірану були "дуже хорошими".

"Я розповім вам усі подробиці протягом наступних трьох днів. Але в нас були дуже хороші зустрічі щодо України та Росії. У нас були дуже хороші зустрічі, насправді, і щодо Ірану. Подивимося, що з цього вийде", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналіста під час великоднього катання яєць у Білому Домі.