Інтерфакс-Україна
Події
05:46 21.04.2025

Короткостроковий режим тиші на Великдень продемонстрував необхідність надійного моніторингу його дотримання - ISW

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Режим тиші, запропонований Росією на Великдень показав необхідність надійних механізмів моніторингу, зазначає "Інститут вивчення війни" (ISW) в аналітичному звіті за 20 квітня.

"Запропоноване Росією короткострокове перемир'я на Великдень підкреслює необхідність того, щоб текст будь-якої угоди про припинення вогню або мирної угоди був загальнодоступним, офіційно узгодженим заздалегідь усіма сторонами і включав надійні механізми моніторингу", - вказують експерти ISW.

"Президент України Володимир Зеленський повідомив о 20:00 за місцевим часом 20 квітня, що російські війська на "всіх основних напрямках фронту" здійснили наземні атаки, а також удари з безпілотників і артилерії по українських силах в порушення 30-годинного одностороннього перемир'я, оголошеного президентом Росії Володимиром Путіним… Міністерство оборони (МО) Росії заявило 20 квітня, що російські війська "суворо" дотримувалися перемир'я, і стверджувало, що українські війська завдавали ударів з безпілотників та артилерії по російських позиціях і окупованих Росією населених пунктах з початку перемир'я", - йдеться у звіті ISW.

"Дані програми NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) показують виявлені супутником теплові аномалії вздовж лінії фронту 20 квітня, які можуть свідчити про військову активність, але ISW не має можливості самостійно перевірити конкретні повідомлення про порушення, зроблені російськими або українськими джерелами", - підкреслюють експерти.

Джерело: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-20-2025

Теги: #війна #моніторинг #тиша #рф

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