Інтерфакс-Україна
Події
01:40 21.04.2025

РФ поновила авіаудари по Україні після закінчення доби режиму дотримання тиші – Повітряні Сили ЗСУ

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РФ поновила авіаудари по Україні після закінчення доби режиму дотримання тиші – Повітряні Сили ЗСУ

Тактична авіація ворога поновила удари по території України, повідомляє телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ в ніч на понеділок.

"Спостерігається активність розвідувальних БпЛА на Сумщині; Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку; Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Сумщину; Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на схід Харківщини!" - повідомили ПС ЗСУ станом з 00:30 до 01:00.

Теги: #авіаудари #війна #поновлення #рф

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