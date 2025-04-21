РФ поновила авіаудари по Україні після закінчення доби режиму дотримання тиші – Повітряні Сили ЗСУ

Тактична авіація ворога поновила удари по території України, повідомляє телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ в ніч на понеділок.

"Спостерігається активність розвідувальних БпЛА на Сумщині; Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку; Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Сумщину; Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на схід Харківщини!" - повідомили ПС ЗСУ станом з 00:30 до 01:00.